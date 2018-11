In den frühen Morgenstunden am Freitag (30.11.2018) herrscht Verunsicherung und Ratlosigkeit am Bayer-Werk in Leverkusen. " Die Sicherheit, die es früher in der Familie bei Bayer gab, die ist einfach weg ", berichtet ein Mitarbeiter. Ein anderer ergänzt: " Man muss mal gucken, was da so kommt. Angeblich kommt ja Anfang Dezember eine Verlautbarung, wollen wir mal schauen. Die Stimmung ist sehr, sehr angespannt im Werk."