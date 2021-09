Razzien in Kölner Nagelstudios und Umgebung

Schon am Vormittag wurden die Beamten in Köln-Mülheim fündig: In einem Nagelstudio an der Einkaufsstraße konnten sich sieben Mitarbeiter nicht ausweisen. Inzwischen hat sich der Verdacht bestätigt, dass sie sich hier illegal aufhalten und schwarz arbeiten.

Nach Auskunft der Zollbeamten handelt es sich oft um Frauen aus Vietnam, die über Russland, Polen und Berlin eingeschleust werden. Am Ende landen sie dann häufig in der Zwangsprostitution oder in Nagelstudios und bekommen noch nicht mal den Mindestlohn gezahlt.

Im Zuge der Razzia wurden außerdem noch fünf weitere illegal beschäftigte, vietnamesische Frauen in mehreren Nagelstudios in Leverkusen und Bonn entdeckt. Insgesamt wurden rund 20 Objekte im Rheinaland von den Beamten durchsucht.