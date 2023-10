Razzia in Wuppertal und Dortmund führt zu Drogenfund

Eigentlich hatten Beamte Mittwoch wegen des Verdachts der Zwangsprostitution ermittelt. Am frühen Morgen begannen die Durchsuchungen in insgesamt vier Wohnungen und einer Kleingartenparzelle in Wuppertal und Dortmund. Dabei kam auch ein Spezialeinsatzkommando der Polizei zum Einsatz.

Laut Staatsanwaltschaft Wuppertal wurde wegen der Gefährlichkeit der Täter und dem Verdacht auf Waffenbesitz ein SEK -Team eingesetzt. Die Polizei fand in einer Gartenparzelle in Wuppertal-Barmen 2,5 Kilo Amphetamine – außerdem in der Wohnung eines der Tatverdächtigen eine kleinere Menge Heroin, Kokain und Haschisch.