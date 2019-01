An den Durchsuchungen waren fast 50 Mitarbeiter von Polizei, Zoll und Ordnungsamt beteiligt. Der Zoll stellte 480 Dosen mit unversteuertem Tabak sicher. Auch wegen Schwarzarbeit wird ermittelt. " In einer Bar waren alle angetroffenen Mitarbeiter angeblich den ersten Tag dort ", sagte ein Sprecher des Zolls am Samstag (05.01.2019).