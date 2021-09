Razzia in Kölner Shisha-Bars: Fahnder stellen Tabak sicher

Tatsächlich beschlagnahmten die knapp 30 Zöllnerinnen und Zöllner fast 300 Tabakdosen. Ein Barbetreiber hatte versucht seinen Vorrat an Tabak im Keller zu verstecken, ein Angestellter einer Shisha-Bar wollte mit mehreren Behältern vor den Fahndern flüchten, so der Zoll. Die Einsatzkräfte hatten auch einen Spürhund dabei. Gegen einige Barbetreiber sind Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.

Klare Regelung für Shisha-Bars

Jede Tabakdose ist mit einer Steuerbanderole versehen. Die Betreiber müssen nach dem Gesetz einem Gast die gesamte Dose verkaufen. Illegale Praxis sei es aber, dass dem Gast nur kleine Portionen angeboten werden und die Dosen später mit illegalem Tabak aufgefüllt werden. So entstehe Steuerschaden, sagt der Zoll. Deshalb dürfe ein Betreiber in seiner Bar keine Dosen mit durchgerissenen Banderolen lagern. Solche Dosen sind in der Nacht beschlagnahmt worden.

Mindestlohn unterschritten

Bei den Kontrollen achteten Ordnungsamt und Zoll auch auf Anstellungsverhältnisse der Mitarbeitenden in den Bars. Es gebe in vier Fällen den Verdacht, dass der aktuelle Mindestlohn von 9,60 Euro nicht gezahlt würde. Das Kölner Ordnungsamt schloss ein Café, weil in den Räumlichkeiten in Ehrenfeld die Brandschutzbestimmungen nicht eingehalten wurden.