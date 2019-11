In einer groß angelegten Aktion haben Zoll, Ordnungsämter und Finanzämter in der Nacht zu Samstag (16.11.2019) in Köln, Bonn und im Umland Mitarbeiter von Sicherheitsdiensten überprüft. Mehr als 150 Beamte kontrollierten unter anderem Türsteher vor Diskotheken und Konzerthallen sowie Wachleute an Flüchtlingsunterkünften.

In 14 Fällen wurden Verstöße gegen den Mindestlohn und Schwarzarbeit festgestellt. Der Zoll hat Strafverfahren eingeleitet und ermittelt wegen der Verstöße gegen mehrere Sicherheitsfirmen. Während der Kontrollen wurden in einer Shisha Bar mehr als 70 Dosen mit nicht versteuertem Tabak sichergestellt.