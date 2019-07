Clankriminalität: Razzia in Langenfeld

In einem gemeinsamen Einsatz von Polizei, Zoll, Ordnungsamt und Bauaufsicht haben Einsatzkräfte am Freitag (12.07.2019) mehrere Shisha-Bars, Gaststättenbetriebe sowie ein Wettbüro in Langenfeld kontrolliert.

Alle sieben Einrichtungen gelten laut Polizei als Treffpunkt für Menschen, die im Zusammenhang mit Clankriminalität stehen und wurden deswegen schon länger von den Behörden beobachtet.