Niederrhein: Drogen im Wert von 7,4 Mio Euro sichergestellt

Bei den Durchsungen in insgesamt neun Gebäuden im Kreis Kleve und in Krefeld haben die Einsatzkräfte am frühen Morgen unter anderem insgesamt 130 kg Haschisch und fast 90 kg Heroin sichergestellt, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung der Behörden: "Der Straßenverkaufswert der gesamten sichergestellten Drogen beträgt etwa 7,4 Millionen Euro."

Außerdem seien "mehr als 50.000 Euro Bargeld, zwei Tresore, kleinere Mengen Dopingmittel und Arzneimittel, elektronische Datenträger und schriftliche Unterlagen" gefunden worden.

Drei Haftbefehle vollstreckt

Gegen drei Beschuldigte haben die Ermittler Haftbefehle vollstreckt. Es handele sich um Personen im Alter zwischen 33 - 39 Jahren. Sie seien "verdächtig als Mitglieder einer Bande speziell präparierte Schmuggelverstecke in Baumaschinen eingebaut zu haben" , heißt es.

Demnach sollen die Maschinen anschließend mit Drogen befüllt "und vom europäischen Festland per LKW an Großabnehmer in Großbritannien transportiert worden sein."

Drogenkuriere bereits im Sommer festgenommen