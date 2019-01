Razzia in Köln: Mutmaßliche Mafia-Mitglieder festgenommen

Die Kölner Polizei hat nach eigenen Angaben drei mutmaßliche Mitglieder der italienischen Mafia festgenommen. Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) überwältigte die Verdächtigen in der Nacht auf Donnerstag (17.01.2019) in einer Wohnung im rechtsrheinischen Kölner Stadtteil Vingst.

Razzien in mehreren anderen Städten

Die italienische Justiz wirft ihnen Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung und Drogenhandel vor. Zeitgleich zu der Aktion in Köln wurden auch in Mannheim und in mehreren italienischen Städten mutmaßliche Mitglieder der Mafia-Organisation festgenommen. Nach Angaben der italienischen Finanzpolizei sitzen nach den aktuellen Razzien insgesamt elf Verdächtige in Haft.