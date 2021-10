Verdacht auf Terrorfinanzierung: Festnahmen bei NRW-Razzia gegen Geldschleuser

Die Gruppe wird nach WDR-Informationen beschuldigt, Geld aus illegalen Geschäften in die Türkei und nach Syrien geschafft zu haben. Es soll um mehr als 100 Millionen Euro gehen, die mithilfe eine Hawala-Banken-Systems transferiert wurden.

In Deutschland soll also Bargeld von den Kunden der Bande eingezahlt worden sein, in der Türkei und vor allem Syrien sei es dann von Mittelsmännern wieder ausgezahlt worden. Diese Art des Geldtransfers ist in Deutschland verboten.

Die Ermittler der Staatsanwaltschaft Düsseldorf sind nach WDR-Informationen davon überzeugt, dass das Geld unter anderem aus dem Drogenhandel stammt und gewaschen werden sollte. Es soll demnach in Syrien teilweise auch zur Terrorfinanzierung benutzt worden sein.

Ermittlungen nach "Zufallsfund"

Durchsucht werden seit dem Morgen mehr als 80 Wohnungen und Geschäftsräume. An dem Einsatz beteiligt war auch die Steuerfahndung. Bei den Durchsuchungen sollen auch Vermögenswerte sichergestellt werden, die bei den begangenen Straftaten illegal erworben wurden.

Begonnen haben die Ermittlungen nach Angaben aus Ermittlerkreisen mit einem "Zufallsfund": Nach einem Unfall auf der A61 soll die Polizei in einem Auto 300.000 Bargeld gefunden haben, in einem Turnbeutel.

Bei dem Einsatz in den frühen Morgenstunden waren auch Spezialkräfte im Einsatz. Durchsucht wurden Wohnungen, Büros und Häuser unter anderem in Düsseldorf, Neuss, Kaarst, Mönchengladbach, Bergisch Gladbach, Heinsberg, Erkelenz, Bochum, Gelsenkirchen und Dortmund. Außerdem gab es auch Durchsuchungen in Niedersachsen und dem Bundesland Bremen.