Kriminalität: Razzia gegen Rocker und Clans in Haan

Regelmäßige Kontrollen

"Null-Toleranz-Strategie" nennt sich das Polizei-Konzept zur Bekämpfung krimineller Familien-Clans und Rockerkriminalität. Seit gut zwei Jahren kontrollieren Polizei, Zoll und Ordnungsamt regelmäßig gemeinsam unter anderem Shisha-Bars und Diskotheken. Diese Razzien hätten die Szene verunsichert, hieß es bereits Anfang 2019 auf der Clan-Konferenz in Essen. Die Clans würden nun nach Möglichkeiten suchen, ihre Geschäfte in ländliche Gebiete zu verlagern.

Reul: Razzien bringen Unruhe in die Szene