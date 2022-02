Bei der Razzia gegen Bauunternehmen waren mehr als 240 Einsatzkräfte der Finanzkontrolle, der Steuerfahndung und der Polizei im Einsatz.

Nach Angaben des Zolls in Aachen wurden insgesamt 32 Wohn- und Geschäftsräume im Raum Heinsberg, in Düsseldorf, Dortmund und dem Ruhrgebiet durchsucht. Vier Tatverdächtige seien festgenommen worden. Ermittelt wird gegen insgesamt 15 Beschuldigte in einem Netzwerk von Firmen, die Arbeiter aus Albanien angeworben, schwarz bezahlt und auf Baustellen in Deutschland eingesetzt haben sollen.

Durch nicht gezahlte Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeiträge sei ein Millionenschaden entstanden.