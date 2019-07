Razzia gegen Menschenhandel im Raum Aachen

Der Bundespolizei ist am Mittwoch (10.07.2019) ein Schlag gegen Menschenhandel und Zwangsprostitution gelungen. 300 Beamte durchsuchten 16 Objekte im Raum Aachen, Düren und Eschweiler.

Zwei Festnahmen

Am Vormittag klickten in Düren die Handschellen: Ein Mann aus Simbabwe und eine Deutsch-Russin wurden festgenommen. Sie sollen zusammen mit 15 weiteren Tatverdächtigen Frauen und Männer aus Simbabwe und Osteuropa nach Deutschland gelockt haben - mit Hilfe von Artistenverträgen. In Deutschland angekommen, wurden die 60 Opfer ausgebeutet - in Zirkussen, als Straßenartisten und als Prostituierte.

Ermittlungen seit fast einem Jahr

Alle seien unter Druck gesetzt worden, so die Bundespolizei, es sie auch mit dem Tod gedroht worden. Seit August 2018 ermittelt die Staatsanwaltschaft Aachen gegen die Bande.