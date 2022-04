Razzia zu Flut- und Coronahilfen im Rheinland

Es besteht der Verdacht des bandenmäßigen Betrugs: Sieben Verwandte zwischen 20 und 87 Jahren werden beschuldigt, Corona- und Fluthilfen kassiert zu haben, die ihnen nicht zustanden. Zwei Verdächtige wurden mittlerweile dem Haftrichter vorgeführt und in der JVA Köln untergebracht. Gegen die anderen laufen die Ermittlungen weiter.

Zehn Wohn- und Geschäftsräume in Köln, Bergisch Gladbach und Bonn hat die Polizei am Dienstagvormittag durchsucht. Zeitgleich ging es außerdem in vier Kanzleien von Steuerberatern in Köln und Bergisch Gladbach. Sie sollen bei der Antragsstellung geholfen haben. Drei von ihnen werden als Zeugen, einer als Gehilfe eingestuft, so die Ermittler.

Umzugskisten voller Dokumente

Festgenommen wurden bisher ein 53-Jähriger und eine 58 Jahre alte Fraue - doch das Beweismaterial, das die Polizei bei den Durchsuchungen mitgenommen hat, wird die Ermittler noch eine ganze Weile beschäftigten. Die Staatsanwaltschaft spricht von Umzugskartons voller Dokumente. Wann die alle gesichtet sein werden, sei bisher nicht abzusehen.

Staatsanwatschaft eröffnet zwei Ermittlungsverfahren

Die Staatsanwaltschaft hat jetzt zwei Ermittlungsverfahren rund um die mutmaßlichen Betrugsfälle eröffnet. Das erste, in das auch die beiden Festgenommenen involviert sind, umfasst 39 mögliche Fälle von Betrug. Die sieben miteinander verwandten Beschuldigten sollen Coronahilfen in Höhe von fast einer Million Euro beantragt haben, ohne die dafür erforderlichen Voraussetzungen zu erfüllen. 362.000 Euro der beantragten Subventionen sollen ausbezahlt worden seien.

Ohne Berechtigung Fluthilfe beantragt

Außerdem wird die Familie beschuldigt, zu Unrecht zehn Anträge auf "Starkregen-Soforthilfe" nach der Hochwasserkatastrophe gestellt zu haben. Auch hier wurde gezahlt: 6500 Euro sollen in die Tasche der mutmaßlichen Betrüger geflossen sein.