Die Zahl der Kriegsdienstverweigerer ist mit dem Ende der Wehrpflicht massiv gesunken. Aber für die, die sich auf Zeit verpflichtet haben, ist es nahezu unmöglich die Bundeswehr zu verlassen. Seit dem Ende der Wehrpflicht 2011 haben kurz vor dem Aussetzen der Wehrpflicht noch 3600 Soldatinnen und Soldaten einen Antrag gestellt, die Armee verlassen zu dürfen. Danach sank die Zahl auf 174 bis 244 Fälle pro Jahr - so die Zahlen des Bundesverteidigungsministeriums.

Kündigung nicht möglich

Michael Tamm hat einen Antrag auf Kriegsdienstverweigerung gestellt.

Wer sich einmal für mehrere Jahre verpflichtet hat, für den ist der Weg raus aus der Armee nicht einfach. Eine Kündigung wie bei einem zivilen Arbeitgeber ist nicht möglich. Wer raus will, muss einen mehrseitigen Antrag stellen und genau begründen, warum er den Dienst an der Waffe nicht mehr mit seinem Gewissen vereinbaren kann. So erging es auch Michael Tamm. Der Medizinstudent, der eigentlich anders heißt und anonym bleiben will, hatte sich mit 17 Jahren für den Dienst an der Waffe entschieden. Nach sechs Semestern Medizin kommen ihm Zweifel. Er stellt einen Antrag auf Kriegsdienstverweigerung und hat Glück. Sein Antrag wird nach einem halben Jahr anerkannt. Viele andere Fälle landen vor Gericht.