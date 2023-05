Rattenplage in Hochhauskomplex in Radevormwald

Der Grund für die Rattenplage ist offenbar der Müll. Die Tonnen werden häufiger nicht geleert, weil Mieter den Müll falsch trennen, sagt das Ordnungsamt der Stadt Radevormwald.

Die Ratten haben wohl ihre Nester in die Container gebaut. Das wiederum führt dazu, dass sich die Anwohner nicht mehr trauen, ihren Müll in die Tonnen zu werfen, sondern ihre Tüten daneben stellen. Das lockt dann noch mehr Ratten an. Und die werden allmählich renitent.

Ratten fallen Bewohnerin an

Manda Ehrenreich

Die Tiere verteidigen ihre Nester - und zwar mit Zähnen und Klauen, berichtet Bewohnerin Manda Ehrenreich im Gespräch mit dem WDR . Als sie Papier in den Container werfen wollte, hätten sie mehrere Ratten angegriffen: "Es ging so schnell. Drei, vier Stück sind hochgesprungen und haben mich am Handgelenk verletzt. Ob gebissen oder gekratzt, weiß ich nicht. Es hat geblutet."

Der Arzt hat sie vorsichtshalber gegen Tollwut geimpft.

Neuer Besitzer will Ratten bekämpfen

Manda Ehrenreich ist sauer. Sie sagt, niemand kümmere sich um die Beseitigung der Ratten. Nach Auskunft der Stadt hatte sich im Auftrag des ehemaligen Besitzers - der Hausverwaltungsgesellschaft Belvona - ein Schädlingsbekämpfer der Plage angenommen. Offenbar nicht sonderlich erfolgreich.

Jetzt hat eine neue international tätige Gesellschaft - MVGM - die Wohnanlage übernommen. Auf WDR -Anfrage reagiert die Firma schriftlich: Man habe bereits einen neuen Schädlingsbekämpfer beauftragt.

Die Firma will die Mieter gezielt darauf hinweisen, dass sie den Müll ordentlich trennen und in den Containern entsorgen sollen.