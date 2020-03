Rattenplage in Wuppertal: Fast 400 Kinder betroffen

Der Ärger um eine Rattenplage in Wuppertal-Ronsdorf geht weiter. Am Dienstag (03.03.2020) wurde auch der Schulhof der Gemeinschaftsgrundschule an der Ferdinand-Lasalle-Straße bis auf weiteres gesperrt. Eine offenbar verwirrte Frau verteilt dort massenhaft Vogelfutter und lockt damit die Ratten an.

Schule und Kita betroffen

Anwohner und Stadt versuchen, die Lage unter Kontrolle zu bringen. Schon seit einigen Tagen dürfen 100 Kinder einer Kindertagesstätte wegen der Rattenplage nicht mehr draußen spielen. Nach Auskunft der Stadt ist das Infektionsrisiko für die Kinder zu hoch. Ratten sind Überträger gefährlicher Krankheiten. Seit Dienstag können auch 290 Kinder der benachbarten Grundschule nicht mehr auf ihren Schulhof. Wegen der Ratten müssen sie auf Spielplätze ausweichen.

Stadt prüft weitere rechtliche Schritte

Die Stadtverwaltung hat nach eigenen Angaben schon einiges versucht, die Frau davon abzubringen, das Futter gleich säckeweise auszustreuen – allerdings ohne Erfolg. Auch verhängte Bußgelder und Platzverweise brachten die Frau nicht zur Einsicht. Auch der Versuch, die Nachbarin in eine psychiatrische Klinik einzuweisen, sei gescheitert. Die Stadt prüft jetzt weitere rechtliche Schritte. Bis dahin reinigt die Stadt das Gelände zweimal täglich. Weil so viel Futter herumliege, hätten Kammerjäger mit ihren Giftködern keine Chance.

Stand: 03.03.2020, 16:16