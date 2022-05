Ratinger Restaurant nimmt von jedem Gast drei Euro extra

Die Wirte im Rheinland leiden aktuell unter den extrem steigenden Preisen für Lebensmittel und Energie. Ein Ratinger Restaurant hat daraus nun seine Konsequenzen gezogen. Inhaber Horst Ingendorn verlangt von allen Gästen, die zum Essen kommen, drei Euro extra – Kinder ausgenommen.

Steigende Kosten zwingen Gastronom zum Handeln

Er hätte es gerne vermieden, die steigenden Kosten auf seine Gäste umzulegen, sagt er. Doch da die Einkaufspreise so enorm angestiegen sind, sei ihm kein anderer Weg geblieben. Schließlich würde Fleisch zwischen 30 und 50 Prozent mehr kosten, Gemüse 30 Prozent mehr. Der Preis für Frittierfett sei sogar um über 100 Prozent gestiegen, die Energiekosten um 2000 Prozent.

" Weil ich ständig einkaufe und bestelle, bin ich nah dran an den Preisen und merke, wie das jetzt täglich ansteigt. Und dann habe ich irgendwann die Reißleine gezogen und gesagt, wir müssen jetzt irgendwas machen ", erklärt Ingendorn. " Bevor ich jetzt die Karte ändere und auch bei Wasser und Sachen, bei denen es vielleicht gar nicht nötig ist, die Preise erhöhen, habe ich mich dafür entschieden, einmal drei Euro draufzuschlagen. "

Gäste zeigen Verständnis

Seit drei Wochen müssen die Gäste des Ratinger Restaurants nun die Pauschale bezahlen, die Zusatzkosten auffangen soll. Auf die drei Euro extra fürs Essen weist Ingendorn mit Schildern auf seinen Tischen und auch auf der Website des Restaurants hin.

Restaurant-Besitzer Horst Ingendorn

" Die Gäste, mit denen ich gesprochen habe, haben Verständnis dafür. Und ich denke, dass diese Offenheit oder Ehrlichkeit, das so rüberzubringen, eigentlich ganz gut ankommt ", sagt Ingendorn.

Für Hotel- und Gaststättenverband ist die Maßnahme neu

In der Ratinger Innenstadt sieht man die Maßnahme mit gemischten Gefühlen. " Finde ich in Ordnung. Er hat ja höhere Preise, er kauft teurer ein. Da wird ihm wohl nichts anderes übrig bleiben ", sagt ein Passant. Eine Frau ergänzt: " Ich könnte es, glaube ich, eher verstehen, wenn man die Preise erhöht. Ich weiß nicht, ob das vielleicht manche abschreckt. " Ein weiterer Passant findet: " Jeder muss irgendwie sein Geld verdienen, aber dass die jetzt da nur fürs Sitzen noch mal eine Pauschale von drei Euro draufsetzen, finde ich schon ziemlich krass, muss ich ehrlich sagen. "

Auch der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga zeigt sich auf Nachfrage überrascht. " Das Phänomen, dass jemand ein Eintrittsgeld in ein Restaurant nimmt, das höre ich jetzt tatsächlich zum ersten Mal. In Clubs und Diskotheken kennt man das ja, aus dem Ausland möglicherweise auch schon. Aber bei uns habe ich das noch nicht gehört ", sagt Dehoga-Pressesprecher Thorsten Hellwig. " Ich glaube allerdings nicht, dass das ein flächendeckendes Phänomen in der Gastronomie sein wird. "

Kein Gewinn, sondern Schadensbegrenzung

Gewinn macht Ingendorn mit den zusätzlichen Euros laut eigenen Aussagen nicht. Schließlich habe er auch das Personal, das er während der Corona-Pandemie verloren habe, zurückkaufen müssen. Dazu kämen die harten Einschnitte durch die Corona-Pandemie, die Extra-Pauschale sei für ihn eher eine Schadensbegrenzung.

Die kommenden Wochen werden zeigen, ob die Drei-Euro-Pauschale funktioniert. Ingendorn hofft, dass er nicht doch noch die Preise auf der Karte erhöhen muss und die Lebensmittelpreise irgendwann wieder runtergehen: " Ich versuche, das so moderat wie möglich zu halten, um den Leuten nicht die Freude am Ausgehen zu nehmen ", so der Gastronom. " Ich freue mich doch für die Gäste, dass sie nach Corona mal wieder rausgehen können. "

Über die Maßnahme des Ratinger Gastronoms berichten wir heute auch in der Lokalzeit aus Düsseldorf um 19.30 Uhr im WDR-Fernsehen.