Erst am vergangenen Freitag (26.07.2019) hatte die Düsseldorfer Polizei vor dubiosen Kammerjägern gewarnt. Doch diese Warnung kam für eine Familie aus Ratingen zu spät. Erst am Donnerstag (01.08.2019) konnte sie in ihre Wohnung zurückkehren, nachdem mutmaßliche Trickbetrüger diese zwei Tage zuvor unbewohnbar gemacht hatten.

Insektizid im Schlafzimmer versprüht

Was war passiert? Wegen starken Juckreizes wollte sich die Familie am vergangenen Montag von professionellen Kammerjägern Hilfe im Kampf gegen Bettwanzen und Flöhe holen - und geriet dabei offenbar an Trickbetrüger.

Nur rund fünf Minuten dauerte der Einsatz, bei dem zwei Männer in Freizeitkleidung eine Chemikalie im Schlafzimmer versprühten, bei der es sich nach Polizeierkenntnissen offenbar um ein Insektizid handelte.