Ratingen: Katze auf Dach bringt Frau in Lebensgefahr

Die Katze war auf das Dach eines zehn Meter hohen Mehrfamilienhauses geklettert. Ihre Besitzerin stieg durch das Fenster ihrer Dachgeschosswohnung hinterher. Allerdings kam die Frau dann selbstständig nicht mehr runter.

Frau und Katze unversehrt

Die Feuerwehr rückte mit mehreren Einheiten und sicherheitshalber auch mit einem Notarzt an. Am Ende konnten die Einsatzkräfte die Frau sicher zurück in die Wohnung bringen - und auch die Katze retten, die es sich an einem Schornstein gemütlich gemacht hatte.