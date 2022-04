Streik bei Esprit: Mitarbeiter demonstrieren in Ratingen für Tarifvertrag

Beschäftigte aus Esprit-Filialen in Münster, Düsseldorf, Oberhausen und dem Outlet Center in Ratingen haben am Donnerstag ihre Arbeit niedergelegt und sich zu einer gemeinsamen Kundgebung in Ratingen getroffen. Die Gewerkschaft Verdi hatte dazu aufgerufen, um vor der nächsten Tarif-Verhandlung am 26. April den Druck zu erhöhen.

Keine Lohnerhöhungen seit 2020

"S eit über einem Jahr fordern die Beschäftigten bei Esprit eine Rückkehr ihres Unternehmens in die Tarifbindung. Denn nur durch geltende Tarifverträge sind existenzsichernde Entgelte garantiert und die Beschäftigten vor Altersarmut geschützt. Deshalb kämpfen Kolleginnen und Kollegen weiter für die Anerkennung der Tarifverträge des Einzelhandels NRW ", sagte Verdi-Verhandlungsführerin Silke Zimmer im Vorfeld.

Mitarbeiter von Esprit mit Westen, Fahnen und Spruchbändern in Ratingen.

Während die Löhne der Beschäftigten mit Tarifbindung im Einzelhandel nach Verdi-Angaben seit 2020 um 4,7 Prozent gestiegen sind, gab es für die Beschäftigten von Esprit keine Erhöhung.