Vor zehn Jahren: Kölner Rat kippt Beschluss zum Neubau von Oper und Schauspielhaus

Es scheint ein Fass ohne Boden: Die Sanierung der Kölner Bühnen soll weitere 15 Millionen Euro kosten. Im schlimmsten Fall könnten die Gesamtkosten auf rund 900 Millionen Euro steigen. Und dabei war alles ganz anders gedacht. Für rund 280 Millionen Euro sollte die Oper saniert, das Schauspielhaus neu gebaut werden. Alle Pläne waren fertig. Die Architekten wollten beginnen. Bis sich plötzlich eine Initiative von Kulturschaffenden zusammenfand, die sich „Mut zur Kultur“ nannte.

Innerhalb kürzester Zeit mobilisierten sie Teile der Kölner Öffentlichkeit und die Politik. Sie schafften das scheinbar Unmögliche. Vor genau zehn Jahren im April 2010 kippte der Rat den Neubau-Beschluss und entschied sich später für eine Sanierung. Das Kölner Bühnendesaster nahm seinen Anfang.

Stimmung kippt

Der Opernintendant freute sich damals auf den Neubau. Uwe Eric Laufenberg ist heute Intendant in Wiesbaden und denkt im Skype-Interview mit Schrecken an das Jahr 2010 zurück. „Wenn eine gewisse Stimmung erzeugt wird, dann ist das wie eine Herde, die anfängt zu rennen, dann kommen sie mit keinem Argument mehr durch.“ Laufenberg spielt auf die Bewegung „Mut zur Kultur“ an. Darin hatten sich überwiegend Kulturschaffende gefunden, die plötzlich das Schauspiel- und das Opernhaus in ihren Ur-Zuständen erhalten wollten. Es gab Demonstrationen. Ein Karnevalswagen mit eindeutiger Botschaft zum Erhalt wurde durch die Stadt gezogen.

"Mut zur Kultur" sieht kaum eigene Fehler

Einer der Initiatoren von „Mut zur Kultur“ ist der Journalist und Kunsthändler Jörg Jung. Er ruht in sich. Gravierende Fehler habe die Bewegung nicht gemacht, findet er. Wenn überhaupt, dann sei es falsch gewesen, zu vieles zu schnell gewollt zu haben. Über die Kostenexplosion reden die Kulturschaffenden generell nicht gerne.

CDU fällt um

Die Politik ließ die Protestbewegung „Mut zur Kultur“ nicht unbeeindruckt. Vor allem in der CDU, die zunächst für den Neubau ist, gärte es. Die Partei fiel schließlich um. Der kulturpolitische Sprecher der Partei, Ralph Elster, sagt heute. Damals sei es wie eine Welle durch die Bevölkerung geschwappt und habe auch die CDU-Fraktion eingenommen. Wenn man zurückschaue, hätte man vieles besser machen können. Der Kölner SPD-Landtagsabgeordnete Jochen Ott wird deutlicher. Es sei eine egoistische Initiative gewesen. Für das Geld hätten wir zwei Schauspielhäuser in perfekter Neuausgestaltung haben können.