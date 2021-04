Rassismusvorwürfe am Düsseldorfer Schauspielhaus beschäftigen Politik

Die Stadt Düsseldorf sollte im Kulturausschuss am Donnerstag erklären, welche Melde- und Hilfesysteme es für Betroffene in den städtischen Kulturhäusern gibt und in welchem Umfang dort bereits rassistische Vorfälle bekannt sind. Wegen der Corona-Einschränkungen war im Ausschuss keine Aussprache dazu geplant.

Nach Angaben der Verwaltung sind die Vorwürfe am Schauspielhaus offenbar die ersten dieser Art an einem städtischen Kulturhaus. In den übrigen Kultureinrichtungen der Stadt von der Oper bis hin zu den Theatern und Museen seinen bisher keine rassistisch motivierten Vorfälle bekannt, schreibt die Verwaltung auf Anfrage der Linken im Ausschuss.

Ausschuss will Hausleitung öffentlich befragen

Zu der nächsten Ausschussitzung im Juni seien Schauspielhaus-Intendant Wilfried Schulz und seine Geschäftsführerin eingeladen worden, sagte der Ausschussvorsitzende Manfred Neuenhaus ( FDP ). Sie sollen dann zu den Vorwürfen Stellung nehmen und Fragen der Ratspolitiker beantworten.

Die Ratsmehrheit von CDU und Grünen hat bereits angekündigt, schneller als bisher geplant einen zentralen Antidiskriminierungsbeauftragten in der Verwaltung einsetzen zu wollen, wenn möglich bis Ende des Jahres. Dieser soll Anlaufstelle für Betroffene, aber auch die Kulturhäuser selbst sein.

Offener Brief von Schauspielern

Schauspieler Ron Iyamu hatte die Vorwürfe publik gemacht

Mehr als 1400 Kulturschaffende haben sich Anfang der Woche in einem Offenen Brief an die Seite des Düsseldorfer Ensemblemitglieds Ron Iyamu gestellt, der gegenüber dem WDR diskriminierende Äußerungen am Schauspielhaus publik gemacht hatte.

Sie nehmen den Düsseldorfer Fall zum Anlass, grundsätzlich den Umgang mit Schauspielern, die sich zu den People of Color zählen, an vielen Bühnen zu kritisieren. Die Leitung des Düsseldorfer Schauspielhauses hatte sich zwar öffentlich entschuldigt, sieht sich aber mit weiteren Forderungen nach mehr Aufklärung konfrontiert.

Schauspieler wollen Zusammenarbeit ruhen lassen

Nach den öffentlichen Rassismusvorwürfen hatten bereits 22 Schauspieler, die zu den Ensembles zweier Inszenierungen in Düsseldorf gehören, erklärt, ihre Zusammenarbeit mit dem Schauspielhaus auszusetzen. Sie forderten eine eigene, vom Schauspielhaus unabhängige Bühne und werfen der Einrichtung "institutionellen Rassismus" vor.