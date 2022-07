Rassismusvorwurf: Mann vor Düsseldorfer Club verletzt

Ein Post des Mannes auf Instagram hat in dem Sozialen Netzwerk eine Welle der Entrüstung ausgelöst: Auf dem Foto sieht man den 28-Jährigen, wie er mit einem Verband um den Kopf in einem Krankenhausbett liegt. Darunter erhebt der Musiker schwere Vorwürfe gegen die Türsteher eines Düsseldorfer Clubs.

Er sei am Samstagabend mit zwei Freunden unterwegs gewesen, schreibt er, und hätte vorab einen Tisch in dem Club reserviert. An der Tür sei die Gruppe abgewiesen worden - laut dem Musiker mit der Begründung, schwarze Menschen seien in diesem Club nicht gewollt.

Anschließend sei es erst zu einer Diskussion und dann zu einem Handgemenge zwischen den Türstehern und Freundes des Mannes gekommen, wo er schlichtend eingreifen wollte. Daraufhin hätten die Türsteher ihn krankenhausreif geschlagen. Er liege nun mit doppelt gebrochenem Kiefer, zwei gebrochenen Zähnen und Hämatomen am ganzen Körper im Krankenhaus.

Club wehrt sich gegen die Vorwürfe

Der Club wehrt sich gegen die Anschuldigung. Man bedauere die Ereignisse des Abends und wünsche den Beteiligten eine gute Genesung. Den Vorwurf des Rassismus weist der Club entschieden zurück - man habe schon seit Jahren internationales Publikum "aller Herkünfte, Hautfarben, Religionen, Weltanschauungen und sexuellen Orientierungen oder der Gleichen". Die Aussage, dass Schwarze nicht erwünscht seien, sei eine Unterstellung.

Polizei ermittelt

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Bestätigen könne man zum derzeitigen Zeitpunkt lediglich, dass die Beamten samt Rettungsdienst in der Nacht zu Sonntag wegen einer gefährlichen Körperverletzung zum Club gerufen worden waren. Dort habe der 28-Jährige stark aus dem Mund geblutet und über Schmerzen am Bein geklagt. Es sei Anzeige gegen den Club erstattet worden.

Wer für die Verletzungen verantwortlich ist und ob tatsächlich rassistische Äußerungen gefallen seien, sei derzeit noch unklar. Es werden nun Zeugen vernommen.

Über dieses Thema berichten wir auch in der Lokalzeit aus Düsseldorf am 21. Juli 2022.