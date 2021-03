Ein Brief gegen Rassismus

Die Idee der drei Auszubildenden: Bei der Post geht ein Brief durch viele Hände mit ganz unterschiedlicher Herkunft. „Rassismus herrscht leider auf dieser Welt. Es ist wichtig, den Leuten zu zeigen, dass es keinen Unterschied macht, wo man herkommt. Alle arbeiten ja gleich, jeder gibt sich genauso viel Mühe. Und da ist es wichtig, dass alle auch gleich behandelt werden", erklärt Esra Elhan, die selbst türkische Eltern hat.

Über ihre Betriebsrätin sind die drei Azubis auf den Wettbewerb "Gelbe Hand" aufmerksam geworden. Er wird vom Düsseldorfer Kumpelverein der Gewerkschaften veranstaltet, der sich seit 35 Jahren gegen Rassismus in Betrieben einsetzt.

Fotokollage mit Flaggen

Für eine Fotokollage für den Wettbewerb überlegen sich die drei eine Geschichte: Ein kleines Mädchen schickt einen Brief an ihre Oma. Die Auszubildenden ziehen mit der Kamera los und verfolgen den Weg ihres Beispiel-Briefs vom Briefkasten, durchs Briefzentrum zum Postboten. Von den verschiedenen Kolleginnen und Kollegen dort machen sie Fotos und montieren die Flaggen dazu - von den Ländern, in denen diese ihre Wurzeln haben.

Da ist zum Beispiel Murat Kuruoglu. Er holt den Brief aus dem Postkasten. Dass Rassismus im Beruf ein Thema sein kann, hat er bei der Jobsuche bei anderen Arbeitgebern durchaus erlebt. "Bei dem ein oder anderen spielt das schon noch eine große Rolle. Da fühlt man sich schon benachteiligt", erzählt Kuroglu, der türkische Wurzeln hat.

Stolz auf Nationen-Vielfalt

Auszubildende Kimberly Mager ist stolz, dass in ihrem Betrieb Menschen unterschiedlichster Herkunft so gut zusammenarbeiten. „Das Thema Rassismus finden wir alle sehr schlimm. Und ich finde, wenn man das so gut in unserem Unternehmen darstellen kann, warum sollte man nicht einfach ein Zeichen setzen?“

Das sah die Wettbewerbs-Jury ähnlich - und honorierte das Projekt der drei mit dem ersten Platz.