Nach einem illegalen Straßenrennen mit einem tödlich verletzten Fußgänger werden die beiden Autofahrer nicht wegen Mordes angeklagt. Das hat das Landgericht Mönchengladbach am Donnerstag (15.03.2018) bekannt gegeben.

Beim Rennen Fußgänger überfahren

Im Juni 2017 hatten sich zwei Männer ein nächtliches Autorennen in der Mönchengladbacher Innenstadt geliefert. Bei einem Überholmanöver verlor einer von beiden die Kontrolle über sei Auto und überfuhr einen Fußgänger, der die Straße überquerte. Der Mann starb.

Die Staatsanwaltschaft hatte eine Anklage wegen Mordes für den Unfallverursacher angestrebt. Das Gericht sehe allerdings keinen hinreichenden Verdacht für einen Tötungsvorsatz.

Dem Hauptangeklagten wird jetzt vorsätzliche Gefährdung des Straßenverkehrs in Tateinheit mit fahrlässiger Tötung vorgeworfen. Der Mitangeklagte muss sich wegen vorsätzlicher Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht verantworten.

Maximal fünf Jahre Haft

Beiden Männern drohen maximal fünf Jahre Haft. Inzwischen sind bei illegalen Autorennen auch zehn Jahre Gefängnis möglich. Allerdings ist diese Gesetzesänderung erst nach dem Rennen in Mönchengladbach in Kraft getreten. Sie gilt deshalb nicht in diesem Fall.