Im Prozess um ein mutmaßliches Autorennen mit einem Toten will das Landgericht Mönchengladbach Dienstagmittag (18.12.2018) die Urteile verkünden. Im vergangenen Jahr war dabei ein Fußgänger erfasst und getötet worden.

Angeklagter bestreitet Rennen

Der Unfall passierte im Juni 2017. Der 29-jährige Unfallfahrer hat im Prozess gestanden, viel zu schnell gefahren zu sein. Er bestreitet aber, sich mit dem Mitangeklagten ein Rennen geliefert zu haben.

Die Staatsanwältin dagegen ist sich sicher, dass sich der Unfallfahrer provozieren ließ. Um den Mitangeklagten überholen zu können, sei er in den Gegenverkehr ausgewichen. Dort hat er dann laut Anklage mit rund 80 statt der erlaubten 40 Kilometern in der Stunde den 38-jährigen Fußgänger erfaßt, der gerade die Straße überqueren wollte.

Keine Mordanklage

Die Staatsanwaltschaft hatte eine Anklage wegen Mordes für den Unfallverursacher angestrebt. Das Gericht sah allerdings keinen hinreichenden Verdacht für einen Tötungsvorsatz. Dem Hauptangeklagten wird jetzt vorsätzliche Gefährdung des Straßenverkehrs in Tateinheit mit fahrlässiger Tötung vorgeworfen. Der Mitangeklagte muss sich wegen vorsätzlicher Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht verantworten.

Maximal fünf Jahre Haft

Beiden Männern drohen maximal fünf Jahre Haft. Inzwischen sind bei illegalen Autorennen auch zehn Jahre Gefängnis möglich. Allerdings ist diese Gesetzesänderung erst nach dem Rennen in Mönchengladbach in Kraft getreten. Sie gilt deshalb nicht in diesem Fall.