Randalierer zündeten Bengalos nahe des Hauses von Innenminister Reul

Mehrere vermummte Personen seien in Leichlingen am Wohnort von NRW-Innenminister Herbert Reul zusammengekommen und hätten Bengalos gezündet. Das hat eine Sprecherin der Polizei am Sonntagabend dem WDR bestätigt, nachdem Agenturen und Augenzeugen von der Randale berichtet hatten. Außerdem hätten die Personen Banner gezeigt und Parolen gerufen.

Was auf den Bannern stand und was sie für Parolen gerufen haben, sei unklar, so die Polizei. Daher wisse man auch noch nicht, aus welchem Spektrum die Gruppe Vermummter sei. " Wir sind noch mitten in den Ermittlungen ", so die Sprecherin weiter.

Sie bestätigte auch, dass die Gruppe sich in unbekannte Richtung abgesetzt habe. Bei der Suche nach ihr sei ein Polizeihubschrauber eingesetzt worden.

Reul war nicht daheim

Die Agentur dpa berichtet unter Berufung auf die Polizei weiter, es habe sich um eine Gruppe von 20 bis 50 teils vermummten Personen gehandelt, die durch die Straßen des kleinen Ortes im rheinisch-bergischen Kreis zog. Danach habe sich die Versammlung rasch aufgelöst. Ein Sprecher des Innenministeriums habe zudem berichtet, die Polizei sei um 16.15 Uhr von Zeugen alarmiert worden. Reul sei aber nicht zu Hause gewesen, so dass keine Gefahr für ihn bestand.

Stand: 10.10.2021, 20:11