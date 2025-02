Gespannt gucken die fünf Schwestern Rukiye, Hacer, Fatma, Zeynep und Saliha an die Laterne. Sie beobachten genau, wie der Arbeiter auf der Hebebühne mit dem goldenen Halbmond in der Hand an die Laterne heranfährt und das Lichtelement angebracht wird. Wir sind auf der Venloer Straße im belebten Stadtteil Ehrenfeld in Köln.

Ramadan sichtbarer machen

Für jedes Lichtelement braucht es mehrere Minuten, bis es angeschraubt ist und hängt. Die Schwestern filmen alles mit. Alle fünf sind gläubige Muslimas. Während des Fastenmonats Ramadan verzichten die Geschwister von Sonnaufgang bis Untergang auf Essen und Trinken.

Früher hat Hacer meistens nur zu Hause mit ihren Schwestern gefeiert. Mit den Ramadan Lichtern wollen sie das ändern: " Wir feiern hier die Feste und gehören zur Gesellschaft und deshalb ist auch wichtig, dass man sich in der Gesellschaft in der Symbolik wiederfindet. "

Alles durch Spenden finanziert

2023 haben die fünf extra einen Verein gegründet und Spenden gesammelt, um die Beleuchtung zu finanzieren. Der Auf- und Abbau und auch die Stromkosten werden davon bezahlt.

Im letzten Jahr gab es die Ramadan-Festbeleuchtung zum ersten Mal in Köln. Dieses Jahr sind acht weitere Lichtelemente dazugekommen. 21 sind es jetzt insgesamt. Zum Beispiel: goldene Laternen, Halbmonde oder der Schriftzug Ramadan und Kareem, was "froher Ramadan" heißt.

Ramadan und Karneval fallen zusammen

Jochem Falkenhorst und Hacer freuen sich, dass die Deko in diesem Jahr zusammen zu sehen ist.

Ein paar Tage später stehen die älteste Schwester Hacer und Jochem Falkenhorst, Vorsitzender des Festausschuss Ehrenfelder Karneval, zusammen auf der Venloer Straße. Wieder steht die kleine Hebebühne auf der Straße, denn gerade werden 58 Karnevalsflaggen in blau und gelb an die Laternen angebracht, die dann gemeinsam mit der Ramadan-Festbeleuchtung hängen.

"Es passt wunderbar zusammen, weil es unsere Stadt widerspiegelt in ihrer Vielfalt, in ihren bunten Farben und dass das gemeinsame Feiern eigentlich auch wunderschön ist und ein Zeichen von Zusammenhalt ist." Hacer

Die Schwestern haben eine Genehmigung der Stadt Köln für ihre Lichter. Sie haben sich dann mit dem Festausschuss zusammengetan. Und auch Jochem Falkenhorst ist zufrieden. " Das ist doch ein wunderschöner Anblick. In Ehrenfeld, da passen viele Sachen zusammen, die sonst nicht zusammenpassen ", sagt er. " Der eine feiert Karneval, der andere feiert Ramadan. Das sind Feste, die passen einfach zusammen. “

Wertschätzung durch die Lichter

Die Sonne strahlt auf den goldenen Halbmond und die blau-gelbe Karnevalsflagge an der Laterne. Und das Bild fällt auf. Eine Frau mit Kinderwagen bleibt stehen, sie hat die Sonnenbrille auf den Kopf geschoben und guckt erstaunt an die Laterne. " Ich bin ja auch Türkin und ich finde das sehr schön ", sagt sie. " Es sind ja auch viele gegen uns, aber wenn ich so was sehe, denke ich, dass die auch zu uns halten. " Sie macht ein Foto und geht weiter.

Bis Ende März leuchten die Ramadan-Lichter jeden Tag von 18.30 Uhr bis Mitternacht. Und bis Aschermittwoch hängen die Ramadan-Lichter und die Karnevalsflaggen noch gemeinsam und schmücken die Straße.

