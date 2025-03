Alle zehn Mietparteien auf der Mauerstraße sollen ausziehen. Das Haus soll abgerissen werden. Vor dem Düsseldorfer Amtsgericht einigten sich die Parteien darauf, es noch einmal mit einer außergerichtlichen Mediation zu versuchen.

Vermieter droht mit Räumungsklage

Jörn will seine Wohnung auf der Mauerstraße in Düsseldorf Golzheim partout nicht verlassen. Seit sechs Jahren lebt er in dem Haus. Nachbarschaftshilfe werde unter den Bewohnern groß geschrieben, sagt er. Jeder helfe jedem.

"Wir sind ein diverses Haus. Man steht zusammen, auch in schlechten Zeiten.“ Jörn (42) soll aus seiner Wohnung an der Mauerstraße ausziehen

Mieter Jörn soll raus aus seiner Wohnung

Doch sein Mietvertag wurde, wie alle anderen auch, in dem Haus gekündigt. Weil er nicht freiwillig auszieht, will der Vermieter ihn mit einer Räumungsklage vor dem Düsseldorfer Amtsgericht rauswerfen.

Großer Andrang vor Gericht zum Prozessauftakt

Beim Prozessauftakt heute vor dem Düsseldorfer Amtsgericht ist der Andrang groß. Über 40 Freunde und Nachbarn sind gekommen, um Jörn zu unterstützen. Viele von ihnen sind in einer ähnlichen Situation, sorgen sich darum, ihre vergleichsweise günstigen Wohnungen in Golzheim zu verlieren.

Vor dem Gericht rollen sie Transparente aus, auf denen unter anderem steht "Kein Monopoly mit unserem Viertel“ . Der Eigentümer des über 100 Jahre alten Hauses, um das es heute geht, die DUSInvest XXII GmbH , will das Gebäude abreißen. Es sei in einem schlechten Zustand, eine Renovierung lohne sich nicht. Stattdessen soll ein klimaneutraler Neubau entstehen mit doppelt so viel Wohnfläche.

Dass die Bewohner das alte Haus trotz Abfindungsangeboten und Hilfe bei der Wohnungssuche nicht verlassen wollen, kann der Investor nicht verstehen. Mit knapp 8,80 Euro pro Quadratmeter sind die Mieten in dem Haus derzeit noch recht moderat. Bei einem Neubau könnte sich das ändern. Einige Bewohner befürchten, das dann nicht mehr bezahlen zu können.

"Entmietung" im Viertel ist ein großes Problem