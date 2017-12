Bonner Weihnachtsmarkt wegen verdächtiger Umschläge geräumt

Mehrere dicke Umschläge, die ein Unbekannter in einen Briefkasten geworfen hatte, haben am Freitagabend (22.12.2017) einen großen Polizeieinsatz auf dem Bonner Weihnachtsmarkt ausgelöst. Das teilte die Polizei am Samstagmorgen mit.

Zeugen beobachten Verdächtigen

Zeugen hatten die Beamten alarmiert, weil sie an der Hauptpost in der Nähe des Weihnachtsmarktes einen Mann beobachtet hatten. Er habe mehrere dicke Umschläge in einen Briefkasten geworfen, dabei habe er sein Gesicht in einem Kapuzenpullover verborgen und Einweghandschuhe getragen.

Die Polizei räumte daraufhin gegen 22 Uhr den Weihnachtsmarkt in diesem Bereich. Erst gegen 2.45 Uhr in der Nacht war endgültig klar, dass von den Umschlägen keine Gefahr ausging. Die verdächtige Substanz sei offensichtlich Rauschgift. Wahrscheinlich habe man eine Drogenlieferung abgefangen.