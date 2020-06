Corona macht's möglich: Neuer großer Radweg in Düsseldorf

Erster Pop-up -Radweg in NRW

In Düsseldorf ist am Samstag (13.06.2020) der erste solche Pop-up-Radwege in NRW an den Start gegangen. Er führt von der Altstadt rund drei Kilometer am Rheinufer entlang bis zur Arena im Norden der Stadt. Eine von zwei Autospuren fällt dadurch weg. Die Radfahrer bekommen im Gegenzug einen zwei Meter breiten Weg - viel mehr als sonst üblich.

Zunächst wird der neue Radweg nur am Wochenende befahrbar sein. Der Grund: Die Stadt Düsseldorf will vermeiden, dass es durch den Wegfall der Autospur wochentags zu Staus kommt. In den Sommerferien soll die Radspur aber die ganze Zeit bleiben - denn dann gibt es erfahrungsgemäß weniger Verkehr, und die Auswirkungen sind geringer. Das Pilotprojekt ist bislang auf Ende August befristet.