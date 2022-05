Sponsorentour für Krebshilfe: Erstes Rhein-Ruhr-Team radelt nach Paris

Im knallgelben Radleranzug fährt Hotelchefin Katja Schnabel aus Düsseldorf mit ihrem Team über die grünen Wiesen am Rhein entlang, die Sonne scheint am blauen Himmel. So sonnig ist das Wetter ist nicht immer, doch das hält sie nicht vom regelmäßigen Training ab.

"Schon 1.300 km geschafft"

Die Hotelfachfrau ist eine von 35 Mitgliedern aus dem neuen Rhein-Ruhr-Team. Einige Kilometer hat sie schon im Training zurückgelegt. Ziel ist es, bei der gesponserten Tour im Juli in sieben Tagen rund 1000 Kilometer bis in die französische Hauptstadt zu schaffen.

Hobbyfahrerin Katja Schnabel

"Bis wir nach Paris fahren (...) sollte jede Fahrerin, jeder Fahrer 2500 km Rad gefahren sein, das bin ich früher in vier Jahren wahrscheinlich nicht. Ich habe jetzt schon 1300 km geschafft und das trainieren wir halt auch in der Gruppe" , sagt Katja Schnabel stolz.

"Sich aus der Komfortzone bewegen"

Seit Start der Saison im September bereitet sich das Hobby-Rennrad-Team zusammen vor, dabei steht es immer wieder vor Herausforderungen. Für Schnabel eine tolle Erfahrung: "Mich auch ein Stück weit aus der Komfortzone raus zu bewegen, weil es halt wirklich etwas ist, was ich erst mal lernen muss in der Gruppe zu fahren, zu zweit, nah am Hintermann, Berge" .

Geld für die Behandlung von Krebskranken sammeln

Jeden gefahrenen Kilometer bekommt die Hobby-Gruppe bei ihrer Tour gesponsert, um damit krebskranken Kindern zu helfen. In den vergangenen 20 Jahren hat das gesamte Rynkeby-Team 75 Millionen Euro erfolgreich erradelt.

Auch Stefan Betke ist Mitglied bei dem Rhein-Ruhr-Team. Er war bei der gesponserten Tour nach Paris schon einmal dabei und ist auch dieses Jahr wieder motiviert.

Stefan Bentke kennt die Zieleinfahrt sehr genau.

„Das, was mich antreibt, ist, sich für Kinder, für Menschen einzusetzen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, aber die Chance haben dahin zurückzukehren“ , so Stefan Betke.

"Das Ankommen ist einfach nur Gänsehaut"

Von Düsseldorf über Belgien bis nach Paris: Eine weite und anstrengende Strecke mit vielen Bergen. Das Ziel sei der Grund, warum Betke immer sehr gerne mitfahre: "Das Ankommen in Paris ist einfach Gänsehaut, man kann es nicht beschreiben, man muss es erlebt haben und das lohnen sich alle Strapatzen".