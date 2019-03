In der Stadthalle Bad Godesberg präsentiert der ADFC am Sonntag (17.03.2019, 11–17 Uhr) zum 21. Mal vieles von dem, was passionierte Radfahrer interessiert. Dazu zählen Neuheiten bzw. Weiterentwicklungen als auch bislang noch wenig bekannte Ausflugsziele in Europa.

Sicherheit ein Schwerpunktthema

Weil der Diebstahl von Fahrrädern und Mountainbikes nach wie vor ein großes Thema ist, bietet der Veranstalter an, Räder vor Ort zu codieren. Dabei werden Daten in den Rahmen graviert, die eindeutig Auskunft geben über den Besitzer des Rads. Weitere Sicherheit bringen kleine, am Fahrrad versteckte GPS -Sender. Ähnlich wie Handys geben sie permanent die Position des Rads durch, so dass Fahrraddiebe beziehungsweise die gestohlenen Räder schnell gefunden werden können.

Video starten, abbrechen mit Escape Mehr Sicherheit für Radfahrer | Westpol | 03.03.2019 | DGS | UT | Verfügbar bis 03.03.2020 | WDR

Europäisches Ausland ebenfalls vertreten

Weiteres, großes Thema auf der Messe ist der Radtourismus. Wer in der Nähe oder weiter entfernt Radtouren plant, dem empfiehlt die Messe viele Rad-Regionen im In- und Ausland: Die rund 100 Aussteller kommen unter anderem aus den Gebieten Mosel und Münsterland, aber auch weiter entfernt liegende Erholungsgebiete präsentieren sich. Zum Beispiel die masurischen Seen in Polen oder Apulien in Italien.

Fachkundige Beratung jederzeit vor Ort