Integrationsprojekt in Aachen: Obdachlose und Suchtkranke pflanzen Blumen

Die Querbeet-Teilnehmer wollen sich offen zeigen, mit Bürgern ins Gespräch kommen und zeigen: Wir können auch einen Beitrag für unsere Stadt leisten. Begleitet werden sie bei der Pflanz-Tour durch die Innenstadt von Sozialarbeitern. Sie merken, wie das Projekt das Selbstbewusstsein der Teilnehmer stärkt.

Das Lob für unsere Arbeit tut einfach gut und bedeutet mir sehr viel. Patrick Hoenen

Patrick Hoenen war fast 2 Jahre obdachlos und schaut seither regelmäßig beim Café Plattform vorbei. Bei diesem Treffpunkt für Wohnungslose und Suchtkranke in Aachen ist die Idee vor sechs Jahren für das Querbeet-Projekt entstanden und zwar als Idee der Klienten! Seitdem ist das Projekt gewachsen und etabliert.

Selbstbewusstsein stärken

Sie sind extra auffällig unterwegs und möchten das Projekt bunt präsentieren. Als Sozialarbeiter will Laurids Elsing alle die mitmachen in ihrem Selbstbewusstsein bestärken: "Hier können die Leute super zeigen, dass sie auch Teil der Stadt sindvund auch Verantwortung übernehmen können für einen Teil in Aachen."

Zwischendurch kommt Caritas-Sozialarbeiter Laurids immer wieder mit Teilnehmern persönlich ins Gespräch, hakt nach: Was bedrückt dich, wo können wir helfen? Und auch das tut allen gut, die hier mitmachen: Dass ihnen jemand zuhört. Nach der Arbeit gibt es noch ein kostenloses Mittagessen in der Kirche St. Peter in Aachen. Und am nächsten Tag sind Patrick und die anderen bestimmt wieder dabei.