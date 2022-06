"Queers an der Niers" in Mönchengladbach

Heike Kievelitz

"Ich wusste nicht einmal, dass es lesbisch und schwul gibt. Das passiert den Kids heutzutage Gott sei dank nicht mehr" , sagt Heike Kievelitz. Damit so etwas wirklich nicht mehr passiert, setzt sich Heike heute ehrenamtlich ein.

Jahrelang Gefühle unterdrückt

Sabine Janßen

Selbstbewusst als lesbische Frau durch die Stadt zu gehen, ist nicht selbstverständlich für jeden. Sabine Janßen weiß noch genau, dass sie damals gedacht hat: "Du fühlst dich dem weiblichen Geschlecht mehr zugewandt. Du interessierst dich mehr für Frauen. Ich habe das die ganzen Jahre unterdrückt."

Gemeinsam für mehr Offenheit

Heute kämpfen die beiden Frauen gemeinsam für mehr Offenheit gegenüber queeren Menschen in der Gesellschaft und wollen Hilfe anbieten, die sie früher nicht bekommen haben. 20 Jahre lang haben die Frauen des Vereins "LesLie e.V. " von einem Zentrum für Lesben und Schwule geträumt.

Träume gehen in Erfüllung

Jetzt haben sich alle Vereine der LGBTQ* Community in Mönchengladbach zusammen getan, um diesen Traum zu realisieren. Jetzt hat das erste queere Zentrum mit dem Namen "Queers an der Niers" in der Innenstadt Mönchengladbachs geöffnet. Oberbürgermeister Felix Heinrichs erkennt das an: "Riesenrespekt für das, was ihr auf die Beine gestellt habt."

"Völlig harmlos"

Besonders wichtig ist den beiden die Sichtbarkeit der LGBTQ+ Community in der Stadt. "Wenn man weiß, dass etwas völlig harmlos ist und einem nichts tut, bekämpft man es auch nicht. Darum Sichtbarkeit. Und Zentren sorgen für Sichtbarkeit. Darum sind sie überall unfassbar wichtig" .

Queeres Zentrum in Düsseldorf

LGBTQ-Denkmal am Rheinufer

Sichtbarkeit hat die Stadt Düsseldorf mit einem Mahnmal geschaffen. Seit Ende 2021 steht es am Rheinufer - gegen die Diskriminierung Schwuler, Lesben, Bisexueller oder Transgender. Ein queeres Zentrum gibt es aber in der Landeshauptstadt noch nicht. Dafür kämpft jetzt der Verein "Queeres Zentrum Düsseldorf".

