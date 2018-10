Für ein geeintes Europa: Demo in Köln gegen Nationalismus

Die Polizei sprach auf WDR -Anfrage von einem friedlichen Verlauf. Einsatzkräfte hätten rund 1.000 Teilnehmer gezählt.

Zu der Demonstration gegen Nationalismus und für ein geeintes Europa hatten mehrere Gruppen der pro-Europa-Bewegung "Pulse of Europe" aufgerufen. Auch in Berlin wird am Samstag demonstriert. Dort gehen tausende Menschen für eine offene und freie Gesellschaft auf die Straße.

"Pulse of Europe" ist eine überparteiliche Bürgerinitiative. Sie wurde 2016 in Frankfurt am Main gegründet.