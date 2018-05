Prinz Harry und Meghan: Public Viewing in Köln

Viele Gäste kamen schick gekleidet und mit Hüten

Die Möglichkeiten, die Trauung von Prinz Harry und der Schauspielerin Meghan Markle in Köln zu verfolgen, konnten unterschiedlicher kaum sein: Vom Geschäft bis zum Biergarten war alles dabei. In einer Bar in der Innenstadt sorgte Veranstalterin Nathalie Zimmer für königliches Ambiente. Bei Champagner und extra gebackener Hochzeitstorte verfolgten die vornehmlich weiblichen Gäste die Trauung. " Es ist so eine schöne Stimmung hier und vor allem ist es für unsere Generation wahrscheinlich das letzte Mal, dass wir eine königliche Hochzeit aus England erleben können ", so Nathalie Zimmer.

Viele Fans auch in Deutschland

Bei englischem Kuchen, Knabbersachen und Sekt verfolgten zahlreiche Kunden im English Shop in der Innenstadt die Trauung, in diesem Fall übertragen vom englischen Sender BBC. " Wir freuen uns sehr, dass so viele Menschen zu uns gekommen sind und Fans vom Königshaus sind, gerade in Zeiten vom Brexit ist das nicht selbstverständlich ,"so Anna-Maria Böhm vom English Shop.

Fanartikel schnell ausverkauft

Nur noch die Kuchenteller waren zu haben

Schon in den vergangenen Tagen war die Nachfrage nach Harry und Meghan- Fanartikeln so groß, dass der English Shop am Tag der Hochzeit nur noch goldverzierte Kuchenteller im Angebot hatte. Tassen, Zeitschriften, Fähnchen und Ausmalbücher waren bereits vergriffen.