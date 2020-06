Missbrauchsfall Bergisch Gladbach: Prozesstermin steht

Zehn Verhandlungstage angesetzt

Nach aktuellen Planungen soll das Hauptverfahren gegen den 43-Jährigen am Montag (10.08.2020) eröffnet werden. Laut dem Kölner Landgericht kommt für den Angeklagten in dem Verfahren auch die Unterbringung in der Sicherungsverwahrung in Betracht.

Ein Urteil wird im September erwartet.

Video starten, abbrechen mit Escape Appelle für mehr Aufmerksamkeit: Was wir für Kinderschutz tun können . Aktuelle Stunde. . UT . Verfügbar bis 14.06.2020. WDR. Von Dorothea Schluttig.

Stand: 12.06.2020, 12:36