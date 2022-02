Mutter wegen Totschlags angeklagt: Baby tot vor der Babyklappe abgelegt

Die Nachricht von einem toten Kind an der Babyklappe des Hauses Adelheid in Köln-Bilderstöckchen veröffentlicht die Polizei Mitte Juli 2021. Verbunden damit war ein Zeugenaufruf. Gesucht wurde eine Frau, die vor kurzem ein Kind zur Welt gebracht haben musste. In der Mitteilung hieß es, dass sich die Frau sich auch in einem psychischen Ausnahmezustand befinden könnte.

Polizei sucht anhand eines Küchenhandtuchs

Genau um diese Frage wird es nun in dem Prozess gehen. Angeklagt ist eine 36 Jahre alte Frau, die die Mutter des Kindes ist, so die Staatsanwaltschaft. Die Frau ist wegen Totschlags durch Unterlassen angeklagt. Sie soll in der Nähe der Babyklappe in Bilderstöckchen gewohnt haben.