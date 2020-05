Gewalt auf dem Ebertplatz – Totschlagsprozess vor Kölner Landgericht

In Köln beginnt am Donnerstag (28.05.2020) der Prozess um den gewaltsamen Tod eines 25-jährigen Somaliers auf dem Ebertplatz. Im August vergangenen Jahres war der junge Mann mit einem spitzen Gegenstand umgebracht worden.

Hintergründe zu dem Fall

Es war eine Tat, die die Diskussion um den Drogen-Hotspot Ebertplatz neu entfachte. In den Morgenstunden des 25. August vergangenen Jahres eskalierte der Streit um ein Drogengeschäft.

Auf dem Ebertplatz, so steht es in der Anklageschrift, gab es tumultartige Szenen. Als die Auseinandersetzung fast schon beendet schien, erlitt ein 25-Jahre alter Mann aus Somalia tödliche Schnittverletzungen am Hals. In der Anklageschrift steht, dass der junge Mann noch am Tatort verblutete.

Gewaltexzess könnte sich wiederholen

Am selben Tag kamen Verantwortliche für die Stadt an den Ebertplatz. Stadtdirektor Stephan Keller, der seinen Urlaub abbrach und Kölns Polizeipräsident Uwe Jacob gaben vor Ort eine Pressekonferenz. Wenige Tage später nahm sogar NRW Innenminister Herbert Reul an einer Bürgerversammlung in einem Brauhaus am Eigelstein teil. Alle vereint gegen die Drogenkriminalität am Ebertplatz.

Nun hängen in dem Bereich Videokameras, die allerdings schon vor der Tat im August geplant waren. Schon zuvor hatten viele daran gearbeitet den Platz zu verschönern und zu beleben.