Ermittlungen der Kölner Staatsanwaltschaft

Ermittler der Kölner Staatsanwaltschaft knieten sich dann regelrecht in die Arbeit und stießen auf die Spuren Dutzender, möglicherweise sogar hunderter mutmaßlicher Steuerräuber. Die Ermittlungsverfahren sind ineinander verzahnt, Beschuldigte teilweise in mehrere Verfahren involviert. So ist es der Staatsanwaltschaft noch nicht einmal möglich, die genaue Zahl der Verdächtigen zu nennen.

Hoher Milliardenschaden entstanden

Im Kern ging es bei Cum-Ex-Geschäften darum, bei Aktiengeschäften Steuererstattungen im großen Stil zu erschleichen. Involviert sollen Banken, aus- und inländische Investoren sein. Den Schaden, der dem Staat entstanden ist, schätzen Experten auf rund 55 Milliarden Euro.