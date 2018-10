Nachdem er mit einem fremden Kind im Arm vor einen Zug gesprungen war, hat sich ein 23-Jähriger vor Gericht geständig gezeigt. Es stimme, was in der Antragsschrift der Staatsanwaltschaft stehe, sagte er zum Prozessbeginn am Dienstag (23.10.2018) vor dem Wuppertaler Landgericht. Die Anklage lautet auf versuchten Kindsmord und Körperverletzung.

Kind durch glücklichen Zufall nur leicht verletzt