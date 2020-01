Nach Voerde: Tödliche Attacke im Frankfurter Hauptbahnhof

Neun Tage nach dem dramatischen Tod der Frau am Bahnhof in Voerde am Niederrhein, ereignete sich eine ähnliche Tat am Hauptbahnhof in Frankfurt am Main. Bundesweit entbrannte daraufhin eine Diskussion über die Sicherheit an Bahnhöfen.