Vor dem Gericht in Maastricht beginnt am Mittwoch (12.12.2018) der Prozess gegen Jos B. Der Niederländer wird verdächtigt, den damals 11-jährigen Nicky Verstappen aus einem Zeltlager entführt und getötet zu haben. Das öffentliche Interesse an dem Prozess ist groß.

Angeklagter bestreitet die Tat

Der 55-Jährige hat bisher abgestritten, den Jungen getötet zu haben. Eine DNA-Untersuchung ergab jedoch einen hundertprozentigen Treffer zwischen seiner DNA und der Spur an der Leiche von Nicky Verstappen. Die Staatsanwaltschaft geht allerdings nicht von einer vorsätzlichen Tat aus; sie ermittelt wegen Totschlags.