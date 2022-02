Prozessauftakt: Thomas Drach schweigt vor dem Kölner Landgericht

Thomas Drach wird von einem regelrechten Kameragewitter begleitet, als er am Dienstagvormittag gegen 10.30 Uhr den Verhandlungsraum 112 des Kölner Landgerichts betritt. Drach wirkt gefasst, selbstsicher und unbeeindruckt von der großen Anzahl von Journalisten, die ihn im Verhandlungssaal erwarten. Auch dass ihm bei einer Verurteilung in diesem Prozess die Sicherungsverwahrung droht, lässt ihn äußerlich nicht nervös wirken. Der 61-Jährige trägt ein dunkles Sakko, eine dunkle Hose und eine weiße FFP2-Maske. Minutenlang dreht er den Journalisten und Fotografen nach seinem Eintreten den Rücken zu und bespricht sich mit seinen Verteidigern.

Höchste Sicherheitsstufe beim Prozess

Der Presserummel ist riesig

Zuvor haben sich bereits 20 Journalisten, die Anwälte, Verteidiger und Zuschauer den Weg durch mehrere Sicherheits-Schleusen gebahnt. Drach wurde in einer Kolonne von drei schwarzen Wagen mit Blaulicht in das Gerichtsgebäude gebracht, nicht, wie es ursprünglich hieß, mit dem Hubschrauber. Weil beim Prozess gegen ihn und einen zweiten Angeklagten, einen 53-Jährigen Niederländer, die höchste Sicherheitsstufe gilt, dauert die Durchsuchung der Prozess-Teilnehmer. So startet die Verhandlung schließlich mit fast eineinhalb Stunden Verspätung.

Doch: Wenige Minuten später muss sie unterbrochen werden. Der Mitangeklagte habe Kopfschmerzen und es sei nicht möglich gewesen, dass er vorab eine Tablette nimmt, teilt dessen Verteidiger Wolfgang Heer mit. Der Prozess gerät schon hier ins Stocken. Und er bleibt zäh. Gegen Mittag schließlich werden die Personalien der Angeklagten aufgenommen.

Drach äußert sich doch einmal in der Verhandlung

Bevor im Anschluss die Anklage verlesen wird, passiert etwas Überraschendes: Thomas Drach ergreift das Wort. Er wolle Strafanzeige gegen die Staatsanwältinnen stellen, sagt er. Wegen Urkundenfälschung. Das könne er tun, entgegnet ihm Richter Jörg Michael Bern. " Aber nicht jetzt." Die Anklageverlesung beginnt.

Drach soll, so die Anklage, vier Geldtransporte in Köln, Frankfurt am Main und Limburg überfallen haben. Die Raubüberfälle sind zwischen März 2018 und November 2019 geschehen. Bei zwei der Taten soll Drach jeweils einen Wachmann angeschossen und schwer verletzt haben. Die Anklage lautet unter anderem auf versuchten Mord und besonders schweren Raub. Unter Rufen wie "Hände hoch! Geld her!" oder "Geld, Geld, Geld!" soll er Geldboten immer nach demselben Muster überrascht und mit einer Waffe zur Übergabe des Geldes gezwungen haben. Die Beute der vier Überfälle liegt laut Anklage bei rund 230.000 Euro.

Mitangeklagter soll Drach unterstützt haben

Für Aufsehen sorgte bereits einige Tage vor Prozessbeginn eine recht kurze Passage in der ersten, sonst sehr ausführlichen Anklageschrift. Drach soll bei dem Raubüberfall in Frankfurt auch beinahe einen zwölfjährigen Jungen mit Schüssen verletzt haben. Das Projektil, mit dem Drach laut Anklage einem der Geldboten in den Oberschenkel geschossen hat, flog anschließend weiter und schlug in die Tür eines fahrenden Autos ein. Hinter dieser Tür soll sich der Zwölfjährige befunden haben. Verletzt wurde er nicht.

Der Mitangeklagte im Prozess um Thomas Drach

Dem mitangeklagten Niederländer wird vorgeworfen, Drach bei den Taten unterstützt zu haben. Er soll etwa Fluchtwagen angemietet und gefahren haben und muss sich jetzt wegen Mittäterschaft und Beihilfe verantworten. Drach und sein mutmaßlicher Komplize schweigen nach der Anklageverlesung zu den Vorwürfen. Die Verteidigung des Mitangeklagten bringt zahlreiche Anträge vor, gleich der erste ist so lang, dass Richter Jörg Michael Bern im Nachgang die Mittagspause verkündet.

Viele Verzögerungen am ersten Verhandlungstag

Der erste Verhandlungstag ist geprägt von Verzögerungen - Drach lässt nach der Pause fast eine Stunde auf sich warten. Es folgen weitere Anträge der Verteidigung. Dabei geht es unter anderem um fehlende Dateien in der Akte, die die Staatsanwaltschaft den Verteidigern und ihren Mandanten hat zukommen lassen. Richter Bern ist um Klärung bemüht, welche Daten bei wem fehlen, doch das scheint kompliziert. Drachs Verteidiger Dirk Kruse beantragt deshalb "die Verhandlung mindestens für drei Wochen auszusetzen, da so die Verhandlung nicht sorgfältig genug mit unserem Mandanten verbereitet werden konnte". Die Anträge der Verteidigung wird das Gericht nun prüfen.