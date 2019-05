In Bonn beginnt am Dienstagmittag (21.05.2019, 13.00 Uhr) der Prozess gegen einen 19-Jährigen. Er soll in einer städtischen Unterkunft in Sankt Augustin Anfang Dezember vergangenen Jahres eine 17-jährige Schülerin vergewaltigt und dann erstickt haben.

Nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft hatten sich Täter und Opfer zuvor in einer Bar kennengelernt. Die Schülerin aus Bad Breisig war dem 19-Jährigen in dessen Unterkunft gefolgt, weil sie vermutlich den letzten Zug nach Hause verpasst hatte.