Prozessauftakt im Missbrauchsfall Bergisch Gladbach

Beide sollen Sohn und Tochter des Chatpartners und die Tochter des Beschuldigten mehrfach sexuell missbraucht haben. Wie der WDR aus Justizkreisen erfuhr, soll der Chatpartner aus Kamp-Lintfort seine dreijährige Tochter sogar alkoholisiert haben.

Bundesweite Ermittlungen folgten

Als Ermittler auf die Spur des jetzt Angeklagten kamen, beschlagnahmten sie mehrere Terrabyte an Computerdateien. In manchen Chats waren bis zu 1.800 Interessenten im Netz unterwegs. Der Prozess könnte weitere Einblicke in das Netzwerk bringen.

NRW-Justizminister Peter Biesenbach spricht von mindestens 30.000 verdächtigen IP-Adressen, die bisher ermittelt wurden. Hinweis auf eine enorme Zahl von Tätern. Alleine in Nordrhein- Westfalen werden Stand vergangenen Donnerstag 87 Männer als Beschuldigte geführt.

Sicherungsverwahrung droht

Dem Angeklagten aus Bergisch Gladbach droht eine hohe Strafe von bis zu 15 Jahren. Zudem könnte er anschließend in Sicherungsverwahrung genommen werden. Zum Schutz der Bevölkerung, wie ein Gerichtssprecher sagte.

Am ersten Prozesstag wird lediglich die Anklageschrift verlesen. Am kommenden Montag will der Angeklagte aussagen. Dazu wird die Öffentlichkeit aus Opferschutzgründen jedoch nicht zugelassen.