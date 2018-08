Mädchen sei schwer belastet

Anke Tillmanns-Larisch, Nebenklage-Anwältin

Das 13-jährige Opfer muss eventuell aussagen. Das Kind sei schwer belastet, so Nebenklage-Anwältin Anke Tillmanns-Larisch. Das Mädchen sei still und in sich gekehrt. Es versuche, seinen Alltag zu bewältigen. Aber wie und ob es das Geschehen verarbeiten könne, sei nicht absehbar.

Anwalt: Zeit zum Nachdenken genutzt

Verteidiger Christoph Pipping

Der Prozess findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Die Erziehungsberechtigten der jugendlichen Angeklagten dürfen dabei sein. Ein Verteidiger sagte, sein Mandant habe in den bisherigen vier Monaten Untersuchungshaft viel nachgedacht. "Er bereut mittlerweile die Tat, das Geschehene sehr" , so Anwalt Christoph Pipping.

Zwei weitere mutmaßliche Täter konnten erst in Bulgarien gefasst werden, einer der beiden landete erst am Donnerstag (30.08.208) in Frankfurt. Gegen diese beiden Verdächtigen wird ein gesonderter Prozess stattfinden.