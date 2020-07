In einem der spektakulärsten Fälle in der Kölner Kriminalgeschichte muss sich das Landgericht zum dritten Mal mit dem Sachverhalt befassen. Der Bundesgerichtshof hob das Urteil gegen einen 38-jährigen Koch auf, der in erster Instanz noch wegen Toschlags zu fünf Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt worden war.

Zahlreiche Gründe zur Strafminderung

Weil die obersten Richter Rechtsfehler rügten, war der Angeklagte in einem zweiten Prozess nur noch wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu vier Jahren und sechs Monaten verurteilt worden. Aber auch dieses Urteil hob der BGH jetzt auf. Die Kritik an die Kölner Richter: Der Strafausspruch halte einer rechtlichen Nachprüfung nicht stand. Die im zweiten Urteil festgestellten Strafmilderungsgründe seien so zahlreich, dass der Angeklagte deutlich milder zu verurteilen sei.

Kinder fanden Leichenteile am Rhein

Spielende Kinder hatten 2016 am Rhein in Plastiksäcken Leichenteile gefunden, die erst zwei Jahre später mit aufwendigen Untersuchungsmethoden zur Identität eines Kochs führten, der in Köln in einem Chinarestaurant gearbeitet hatte. Immer wieder war er mit seinem Kollegen, einem Landsmann, aneinander geraten.